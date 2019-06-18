سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البحرين تقترح خطة ترويج لرياضة "الغطس" تشمل المنامة وشرم الشيخ والمالديف

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:25 م
البحرين تقترح خطة ترويج لرياضة "الغطس" تشمل المنامة وشرم الشيخ والمالديف جانب من اجتماع وزيرة السياحة والمسئول البحرينى
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مقترح ترويجى للسياحة مبتكر يعزز التعاون بين مصر والبحرين، عرضه زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال تواجدهما فى العاصمة الأذربيجانية باكو لحضور أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وذكر الوزير البحريني تفاصيل المقترح، حيث أوضح أنه تم تدشين أكبر ملاهي للغطس في العالم فى البحرين، مشيرا إلي أنه يرغب في الترويج لهذا المشروع عن طريق عمل خط يمر بأهم نقاط الغطس في العالم وهي مدينة شرم الشيخ وجزر المالديف.

وفي هذا الشأن اقترحت الدكتورة رانيا المشاط أن يتم ضم مدينتي مرسي علم والغردقة إلي تلك النقاط، مرحبة بهذا التعاون الذي سيساهم في لفت أنظار العالم لأهم نقاط الغطس الموجودة بمصر.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلي اهتمام وزارة السياحة بجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية ومنها دولة البحرين، أن السوق العربى يمثل نحو 30% من حجم الحركة السياحية الوافدة إلي مصر.

ومن جانبه أشار الوزير البحريني إلي زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الأخيرة لمدينة شرم الشيخ خلال إجازة عيد الفطر الماضي، والتي وجه خلالها بزيادة أوجه التعاون السياحي بين البلدين، لافتا إلى اهتمام الجانب البحريني لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر والترويج لمصر بشكل عام ليس في البحرين فقط وإنما من خلال شبكاتهم وعلاقاتهم في دول التعاون الخليجي والشرق الأقصى.

وأضاف الوزير البحرينى أن شركة طيران الخليج تسير 19 رحلة طيران إلي مصر كل أسبوع إلي مطارات القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ.

من ناحيتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة للعمل وبدأ العمل به منذ نوفمبر الجارى وحتى إبريل 2020، موضحة أن أهم المعايير التي يلتزم بها البرنامج الجديد هى عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، كما أن البرنامج الجديد يقوم بتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، ويعطى مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، وقالت الوزيرة أنها سوف توافيه ببرنامج تحفيز الطيران الجديد بالنصين العربي والانجليزي.

 

WhatsApp Image 2019-06-18 at 11.44.39 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-18 at 11.44.36 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-18 at 11.44.37 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-06-18 at 11.44.38 AM
 

رياضة الغطس

شرم الشيخ

البحرين

السياحة العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة