البحرين تقترح خطة ترويج لرياضة "الغطس" تشمل المنامة وشرم الشيخ والمالديف

كتبت آمال رسلان

مقترح ترويجى للسياحة مبتكر يعزز التعاون بين مصر والبحرين، عرضه زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال تواجدهما فى العاصمة الأذربيجانية باكو لحضور أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وذكر الوزير البحريني تفاصيل المقترح، حيث أوضح أنه تم تدشين أكبر ملاهي للغطس في العالم فى البحرين، مشيرا إلي أنه يرغب في الترويج لهذا المشروع عن طريق عمل خط يمر بأهم نقاط الغطس في العالم وهي مدينة شرم الشيخ وجزر المالديف.

وفي هذا الشأن اقترحت الدكتورة رانيا المشاط أن يتم ضم مدينتي مرسي علم والغردقة إلي تلك النقاط، مرحبة بهذا التعاون الذي سيساهم في لفت أنظار العالم لأهم نقاط الغطس الموجودة بمصر.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلي اهتمام وزارة السياحة بجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية ومنها دولة البحرين، أن السوق العربى يمثل نحو 30% من حجم الحركة السياحية الوافدة إلي مصر.

ومن جانبه أشار الوزير البحريني إلي زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الأخيرة لمدينة شرم الشيخ خلال إجازة عيد الفطر الماضي، والتي وجه خلالها بزيادة أوجه التعاون السياحي بين البلدين، لافتا إلى اهتمام الجانب البحريني لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر والترويج لمصر بشكل عام ليس في البحرين فقط وإنما من خلال شبكاتهم وعلاقاتهم في دول التعاون الخليجي والشرق الأقصى.

وأضاف الوزير البحرينى أن شركة طيران الخليج تسير 19 رحلة طيران إلي مصر كل أسبوع إلي مطارات القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ.

من ناحيتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة للعمل وبدأ العمل به منذ نوفمبر الجارى وحتى إبريل 2020، موضحة أن أهم المعايير التي يلتزم بها البرنامج الجديد هى عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، كما أن البرنامج الجديد يقوم بتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، ويعطى مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، وقالت الوزيرة أنها سوف توافيه ببرنامج تحفيز الطيران الجديد بالنصين العربي والانجليزي.