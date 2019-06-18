البابا تواضروس يلتقى بطريرك الروم الأرثوذكس بكنيسة تكلا هيومنت بالإسكندرية

كتبت سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم بمبنى خدمات كنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

جاء ذلك اللقاء الذى حضره من آباء الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، على هامش زيارة قداسة البابا للكنيسة للاحتفال بمرور 50 عامًا علي تأسيسها.

وتعد كنيسة القديس "تكلا هيمانوت" إحدى الكنائس التى أسسها المتنيح القمص بيشوي كامل الأب الروحي للخدمة بالإسكندرية، ويوجد بها مستشفى "الأنبا تكلا" التخصصى التى تعد أقدم مستشفى كنسى بالإسكندرية.

تعد زيارة قداسة البابا للكنيسة اليوم هى الثانية منذ جلوسه على كرسى مارمرقس، حيث زارها للمرة الأولى فى سبتمبر 2015 لتدشين مذابحها.