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الانتهاء من دراسة تظلمات تسعير أراضى الدولة وسط الإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:59 م
الانتهاء من دراسة تظلمات تسعير أراضى الدولة وسط الإسكندرية جانب من اجتماع لجنة التقنين بحى وسط الاسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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عقدت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الاسكندرية، اليوم اجتماع لجنة التقنين بالحى، المشكلة بقرار المحافظ رقم 2300 لسنة 2017، لدراسة التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن بخصوص قيمة التسعيير المحددة، وتم مراعاة كافة المعايير المنصوص عليها، بالقانون رقم 144 لسنة 2017  ولائحته التنفيذية، باعتبار مقابل التصرف شاملا مقابل الانتفاع عن السنوات السابقة، وحسب موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة، ونوع النشاط القائم والعائد منه.
 
 
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وأكدت اللجنه المنعقدة بحضور المستشار محمد خميس سلومة، عضو ادارة الفتوى بمجلس الدولة، والمهندسة إيمان عبد اللطيف مدير إدارة الأملاك الأميرية بالحي، أنه جارى إخطار ذوى الشأن بنتائج أعمال اللجنة، وتوضيح قراراتها وأسبابها، بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية، فى إطارالجهود المبذولة لتقنين أراضى أملاك الدولة، بشان قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وتحت إشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط.

 

 


الاسكندرية

حى وسط

تقنين الاراضى

تسعير الاراضى

أملاك الدولة

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