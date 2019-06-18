الانتهاء من دراسة تظلمات تسعير أراضى الدولة وسط الإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

عقدت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الاسكندرية، اليوم اجتماع لجنة التقنين بالحى، المشكلة بقرار المحافظ رقم 2300 لسنة 2017، لدراسة التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن بخصوص قيمة التسعيير المحددة، وتم مراعاة كافة المعايير المنصوص عليها، بالقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، باعتبار مقابل التصرف شاملا مقابل الانتفاع عن السنوات السابقة، وحسب موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة، ونوع النشاط القائم والعائد منه.