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الاتحاد الأوروبى يصدر كتيبا إرشاديا للاستثمار الأخضر لمكافحة التغير المناخى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:27 م
الاتحاد الأوروبى يصدر كتيبا إرشاديا للاستثمار الأخضر لمكافحة التغير المناخى التغير المناخى
رويترز

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سعت المفوضية الأوروبية لتشجيع تدفق الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخى اليوم الثلاثاء بنشر خطوط إرشادية لما يمكن اعتباره استثمارا صديقا للبيئة فى خطوة رحبت بها المؤسسات المالية.

ووافق الاتحاد الأوروبى على خفض كبير فى انبعاثات الكربون بحلول 2030 وتريد المفوضية الأوروبية أن يخفض الاتحاد هذه الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050 للمساعدة فى وقف ارتفاع متوسط درجات الحرارة فى العالم.

ومن أجل خفض الانبعاثات بحلول 2030 تحتاج العديد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والزراعة والطاقة لاستثمارات سنوية إضافية تتراوح بين 180 مليار و290 مليار يورو وربما تحتاج للمزيد من أجل وقف الانبعاثات نهائيا فى 2050.

وقال فالديس دمبروفسكيس نائب رئيس المفوضية للصحفيين "تحقيق هذا التحول سيحتاج لاستثمارات كبيرة".

 

التغير المناخى

الاتحاد الأوروبى

الاستثمار الأخضر

المفوضية الأوروبية

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