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الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع فى المنطقة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:00 ص
الإمارات وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع فى المنطقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات
أ ش أ

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بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، فى العاصمة الفرنسية باريس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها اليمن وليبيا.

 

 


الخارجية الاماراتية

الخارجية الفرنسية

الملف الليبى

الازمة اليمنية

العلاقات الاماراتية الفرنسية

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