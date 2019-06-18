الأمومة والطفولة بكفر الشيخ: إجراءات قانونية لمنع زفاف طفلة عمرها 14 عاما

أكد صبرى عبد المنعم، منسق عام الأمومة والطفولة فى محافظة كفر الشيخ، على أنه شكل لجنة برئاسته، وعضوية كلا من أمانى مصطفى مدير وحدة حماية الطفل، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادى خبير نفسى، وشيماء غازى أخصائى اجتماعى، تمهيدًا لإعداد تقرير لبحث حالة طفلة عمرها 14 عامًا ونصف، أُعلن عن إقامة عرس زفافها يوم 18 يوليو المقبل.

وأشار عبد المنعم، إلى أن كارت زفاف الطفلة تم توزيعه، وكشف حقيقية سنها عقب تلقى بلاغا بذلك، وتم رصد الحالة عن طريق لجنة حماية الطفلة، وأخطر نيابة الأحداث فى كفر الشيخ برئاسة المستشار محمود فؤاد رئيس النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأضاف منسق عام الأمومة والطفولة فى محافظة كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إن إدارة حماية الطفل فى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت إخطارا من المجلس القومى للأمومة والطفولة بتلقيهم بلاغ حمل رقم "156780/9"، يفيد زواج طفلة لا يتعدى عمرها 14 عاما، وتقيم بمدينة كفر الشيخ، عقب اكتشاف واقعة توزيع "كارت" دعوة زفافها، مدون به اسم العروس "ح.ع"، من مواليد 15 ديسمبر 2004، والعريس "م.م"، وتحدد ميعاد الزواج بتاريخ 18 يوليو 2019 بحى المدينة الصناعية.

وقال صبرى، إنه بالبحث عن العروس، تبين أنها طفلة عمرها 14 سنوات ونصف حسب شهادة ميلادها.