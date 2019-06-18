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الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:07 م
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الأمم المتحدة وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تكنولوجيا الفضاء

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 م
الأمم المتحدة وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تكنولوجيا الفضاء الفضاء
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وقّع مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والدفاع والفضاء في جمهورية كازاخستان، لتعزيز التعاون المشترك في استخدام المعلومات الفضائية وعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها للنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم،الثلاثاء، أن المذكرة تم توقيعها على هامش الدورة الثانية والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية "كوبوس" المنعقدة حاليا في فيينا وتستمر حتى 21 يونيو الجاري.

وأوضح البيان أن الطرفين سيعملان معًا على استخدام المعلومات الفضائية لدعم عملية إدارة الكوارث، كما سيقومان بشكل مشترك بتسهيل الابتكار في قطاع الفضاء والعمل معا في أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك تعزيز مهارات العلماء والطلاب وغيرهم من المتخصصين في قطاع الفضاء، وكذلك تسهيل مشاركتهم في أنشطة ومشاريع البحث العلمي المشترك.

من جانبها، عبّرت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شئون الفضاء الخارجي سيمونيتا دي بيبو عن سعادتها بتوقيعها مذكرة التفاهم مع كازاخستان، حيث إنها دولة ذات تقاليد رائعة في تمكين استكشاف الفضاء والابتكار، قائلة: "إننا سنعمل معًا على تشجيع المزيد من الابتكار في هذا القطاع، وسنساعد البشرية على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لعلوم وتطبيقات الفضاء التي تستمر في النمو كل يوم من أجل تعزيز التنمية المستدامة".

من ناحيته، قال نائب وزير التنمية الرقمية والدفاع وصناعة الفضاء في كازاخستان مارات نورغزين إن مذكرة التفاهم ستكون أساسًا جيدًا لتطوير التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي.


الامم المتحدة

الفضاء الخارجى

كازاخستان

تكنولوجيا

التنمية المستدامة

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