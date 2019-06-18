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الأمم المتحدة: فرار 300 ألف من العنف فى الكونجو يعقد محاربة الإيبولا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:23 م
الأمم المتحدة: فرار 300 ألف من العنف فى الكونجو يعقد محاربة الإيبولا رئيس الكونغو
رويترز

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 قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أكثر من 300 ألف شخص فروا من العنف العرقي في شمال شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية منذ أوائل يونيو مما يعقد رصد وعلاج مرضى الإيبولا.

وقال مسؤولون محليون أمس الاثنين إن 161 شخصا على الأقل قتلوا في إقليم بشمال شرق البلاد خلال الأسبوع الماضي، في عودة على ما يبدو لاشتباكات عرقية بين مجتمعات للمزراعين والرعاة.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش في إفادة صحفية "تشير التقارير إلى أن العنف في الأجزاء الشمالية الشرقية من جمهورية الكونجو الديمقراطية تسبب في نزوح أكثر من 300 ألف شخص منذ أوائل يونيو حزيران. وتدهور الوضع في إقليم إيتوري منذ منتصف الأسبوع الماضي، في ظل هجمات متعددة شملت جماعتي هيما وليندو".

وتخشى المفوضية من أن يمتد التصعيد إلى أجزاء كبيرة من الإقليم وسط أنباء عن أعمال قتل وخطف وعنف جنسي ضد المدنيين. وأضاف بالوش أن الحكومة تحاول السيطرة على الاشتباكات.

وقال بالوش إن هناك مخاوف من أن المزيد من الناس سيحاولون البحث عن ملجأ آمن في أوغندا بعبور بحيرة ألبرت في ظل فرار مواطني الكونجو من العنف "واسع النطاق".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش إن تفشي مرض الإيبولا في الكونجو، والذي انتقل إلى أوغندا الأسبوع الماضي، تسبب في 2168 حالة عدوى منذ أغسطس آب الماضي منهم 1449 حالة وفاة. ووقعت حوالي 10 بالمئة من حالات الإصابة والوفيات في إيتوري.

 


العنف العرقي

جمهورية الكونجو الديمقراطية

أوغندا

منظمة الصحة العالمية

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