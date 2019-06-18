الأعلى للإعلام: غرامة نصف مليون جنيه حال ثبوت التهم الموجهه لأحمد حسام ميدو

كتب محمد السيد

يمثل لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو)، غدا الأربعاء، أمام لجنة التحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، للتحقيق معه فيما نسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحتة على الفيس بوك ، ومن المقرر أن تعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بحضور مجموعة من المحامين و3 من أعضاء المجلس وشخصية قضائية رفيعة المستوى، للتحقيق معه فيما نسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ، فيما أرسل المجلس الأعلى للاعلام ، خطابا رسميل لجهاز تنظيم الاتصالات ، لبيان ما اذا كانت صفحة "ميدو " على الفيس بوك تعرضت للاختراق من عدمه.

ومن جانبه ،قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام ، فى تصريحات له ، إن العقوبة المنتظرة حال ثبوت التهم على لاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو ، غرامة مالية تصل الى نصف مليون جنيه أو إحالة التحقيق الى النائب العام فى جريمة التحريض على الكراهية .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، قد قرر استدعاء لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأضاف المجلس فى قراره، أن ذلك جاء بمناسبة قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عبر "فبس بوك" المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام – وشهرته (ميدو) بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتى من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.