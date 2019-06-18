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الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال محادثات التجارة وخفض الفائدة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:21 م
الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال محادثات التجارة وخفض الفائدة بورصة وول ستريت
رويترز

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صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسى مرتفع بعد أن جددت واشنطن محادثات التجارة مع بكين، مما عزز المعنويات فضلا عن تنامى ثقة المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 354.74 نقطة بما يعادل 1.36% ليصل إلى 26467.27 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 28.09 نقطة أو 0.97% مسجلا 2917.76 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 108.86 نقطة أو 1.39% إلى 7953.88 نقطة.

 

 


البورصة الأمريكية

وول ستريت

المؤشر داو جونز الصناعى

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