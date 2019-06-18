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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:20 م
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط احيانا على جنوب سيناء.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.


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