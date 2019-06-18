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افتتاح ورشة عمل حول مشروعات الكهرباء فى إفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:34 م
افتتاح ورشة عمل حول مشروعات الكهرباء فى إفريقيا وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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افتتحت صباح اليوم المهندسة مها مصطفى، وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي وممثلاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور مسعد المسيرى، مسئول الطاقة بوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية (النيباد)، ورشة العمل التدريبية  والتى يستضيفها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حول تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الصغيرة ومتناهية الصغر بالدول الإفريقية الأشد احتياجاً للكهرباء وذلك خلال الفترة من 18-20 يونيو 2019 بالقاهرة.

وأوضحت مها، أنه يشارك فى ورشة العمل حوالي 30 مشارك من 21 دولة أفريقية ، وممثلين من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة إلي ممثلي مركز التميز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE وممثلي بعض شركات القطاع الخاص المصري المنفذين في مشروع بنبان.

وأضافت أنه سيتم خلال الورشة إستعراض تجربة مصر في تنفيذ محطة بنبان الشمسية كأحد أكبر المحطات الشمسية في العالم وكيفية دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبري والآليات المتبعة لجذب الاسثمارات

وسيتم أيضاً استعراض الخدمات التي يقدمها كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز التميز الاقليمي لتعزيز الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى موقف الطاقة بالدول الافريقية المشاركة في الورشة وتجارب تلك الدول في مشروعات الطاقة المتجددة . 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

افريقيا

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