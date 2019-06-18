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افتتاح شارع "306" بدمياط لتقديم الأغذية والمشروبات ودعم الشباب خلال أيام

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:24 م
افتتاح شارع "306" بدمياط لتقديم الأغذية والمشروبات ودعم الشباب خلال أيام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط- عبده عبد البارى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاح شارع "306" بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت المحافظ، أن هذا المشروع هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة، ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات، وبعض الحرف اليدوية والتراثية، بهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم من خلال التوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مساهمة المشروع فى القضاء على العشوائية.

ومن جانبه أوضح أسامة الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة المنفذة لمشروع شارع 306 ، بالمحافظات والذراع الاستثمارى لصندوق تحيا مصر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم افتتاح ثلاث مواقع للمشروع بمحافظات دمياط، والقاهرة، والغربية، مضيفا أنه قد سبق افتتاح موقع شارع 306 بمنطقة ألماظة بالقاهرة، وبمواقع أخرى بنفس المحافظة، كما أكد أن الشركة تواصل خطتها للانتهاء من تنفيذ 150 شارع كمرحلة أولى بمحافظات الجمهورية.

 


محافظه دمياط

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منال عوض

شارع ٣٠٦

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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