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اعرف جسمك.. "النيفرون" وحدة ترشيح الكلى فى الجسم

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:00 م
اعرف جسمك.. "النيفرون" وحدة ترشيح الكلى فى الجسم النيفرون " وحدة ترشيح الكلى فى الجسم
كتبت إيناس البنا

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النيفرون هو وحدة الترشيح للكلى البشرية، وتتمثل مهمتها في تنظيم تركيز الماء والمواد القابلة للذوبان عن طريق تصفية الدم، ويستوعب النيفرون ما يحتاجه الجسم للعمل ثم يفرز الباقي كبول.

النيفرون وفقا لموقع " Britannica" هو التركيبة التي تنتج البول فعليًا في عملية إزالة النفايات والمواد الزائدة من الدم،  هناك حوالي مليون نيفرون في كل كلية بشرية.

يعمل النيفرون خلال عملية من خطوتين، حيث  يسمح الجزء المرشح من النيفرون، بالمرور عبر السوائل ومنتجات النفايات، لكنه يمنع خلايا الدم والجزيئات الكبيرة مثل البروتينات من المرور، ثم يمر السائل المصفى عبر الأنابيب حيث يمتص المواد الغذائية المطلوبة من السائل ويزيل النفايات.

كل نفرون في الكلية الثديية عبارة عن أنبوب طويل، أو أنبوب دقيق للغاية ، يبلغ طوله حوالي 30-55 مم في نهاية واحدة ، يتم إغلاق هذا الأنبوب وتوسيعه.

وحد ة ترشيح الكلى
وحد ة ترشيح الكلى

هذه التركيبة ، التي تُسمى الكبسولة الحُبيبية أو كبسولة بومان ، تضم مجموعة من الأوعية الدموية المجهرية " الشعيرات الدموية " تُسمى الكبيبة.

 في الجسم الكلوي ، يقوم السائل بالخروج من الدم في الكبيبة عبر الجدار الداخلي للكبسولة وفي أنبوب الكلوي، عندما يمر هذا المرشح عبر الأنابيب ، يتم تغيير تكوينه عن طريق إفراز مواد معينة فيه وعن طريق إعادة الامتصاص الانتقائي للماء والمكونات الأخرى منه.


وحدة ترشيح الكلى

البول

نفايات الجسم

الشعريات الدموية

النيفرون

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