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اعراض سرطان العظام أبرزها الألم والتورم

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:00 ص
اعراض سرطان العظام أبرزها الألم والتورم سرطان العظام - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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سرطان العظام من الأمراض النادرة، يبدأ في الخلايا التي تشكل العظام،عندما تبدأ الخلايا في النمو خارج نطاق السيطرة، ويمكن أن تصبح الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم سرطانًا، كما يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان العظام، وفقاً لموقع  الجمعية الأمريكية للسرطان American canser society.  

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 سرطان العظام 

أعراض سرطان العظام
 

 الألم
 

الألم في العظم المصاب هو أكثر علامات الإصابة بسرطان العظام شيوعًا، في البداية يكون الألم ليس ثابتًا، وقد يكون أسوأ في الليل أوعند استخدام العظام، على سبيل المثال، ألم في الساق عند المشي، مع نمو السرطان، سيكون الألم موجودًا طوال الوقت، ويزداد سوءًا مع النشاط.

التورم
 

قد لا يحدث تورم في منطقة الألم إلا بعد أسابيع، قد يكون من الممكن الشعور بكتلة اعتمادا على مكان الورم.

يمكن أن يتسبب السرطان في عظام الرقبة تورمًا في الجزء الخلفي من الحلق يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في البلع أو يصعب التنفس.

اعراض سرطان العظام 1
اعراض سرطان العظام 

الكسور
 

يمكن أن يضعف سرطان العظام العظام الموجود فيها ، ولكن في معظم الأحيان لا تنكسر العظام، أما الأشخاص الذين يعانون من كسر بجانب أو من خلال ورم في العظام عادة ما يصفون ألمًا مفاجئًا شديدًا في عظم كان قد أصيب بالتهاب لبضعة أشهر.

أعراض أخرى
 

يمكن للسرطان في عظام العمود الفقري الضغط على الأعصاب، مما يتسبب في تنميل الوخز أو حتى الضعف.

السرطان يمكن أن يسبب فقدان الوزن والتعب، أما إذا انتشر السرطان إلى الأعضاء الداخلية، فقد يسبب أعراضًا أخرى أيضًا، على سبيل المثال، إذا امتد السرطان إلى الرئتين ، فقد يسبب ذلك صعوبة في التنفس.

هذه الأعراض غالباً ما تكون بسبب حالات أخرى غير السرطان، مثل الإصابات أو التهاب المفاصل،  ومع ذلك ، إذا استمرت هذه المشكلات لفترة طويلة دون سبب معروف ، فيجب عليك زيارة الطبيب.

ما هى اعراض سرطان العظام
سرطان العظام

اعراض سرطان العظام

سرطان العظام

علامات سرطان العظام

اسباب الم العظام

مرض السرطان

اعراض السرطان فى العظم

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