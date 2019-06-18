سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

اعترافات تاجر مخدرات المطرية: عايز أتجوز بسرعة وآخر مرة أعمل كدة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 ص
اعترافات تاجر مخدرات المطرية: عايز أتجوز بسرعة وآخر مرة أعمل كدة حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"عايز أتجوز بسرعة عشان كدة تاجرت فى المخدرات، آخر مرة أعمل كدة، ولو خرجت من هنا همشى على الصراط المستقيم"، بهذه الكلمات اعترف "وائل.ت" 24 سنة عاطل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة "مخدر الحشيش" فى دائرة قسم المطرية، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

 

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة، موضحا أنه سبب فى تجارة المخدرات هو رغبته فى الثراء السريع، والزواج من الفتاة التى أحبها منذ كان فى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى إدمانه مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، لافتا إلى أن هذه الأسباب التى دفعته للمرضى فى تجارة المخدرات.

 

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال مباحث قسم شرطة المطرية، أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "600 جرام من مخدر الحشيش، سلاح أبيض مطواة، مبلغ 300 جنيه، هاتف محمول"، مضيفا أنه كان متوجها لتوزيع المواد المخدرة على عملائه، إلا أن رجال المباحث باغتوه وألقوا القبض عليه.

 

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "وائل.ت" 24 سنة عاطل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 600 جرام حشيش، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مواد مخدرة

تجارة المخدرات

حبس عاطل

اعترافات عاطل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة