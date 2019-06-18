اعترافات تاجر مخدرات المطرية: عايز أتجوز بسرعة وآخر مرة أعمل كدة

كتب عبد الله محمود

"عايز أتجوز بسرعة عشان كدة تاجرت فى المخدرات، آخر مرة أعمل كدة، ولو خرجت من هنا همشى على الصراط المستقيم"، بهذه الكلمات اعترف "وائل.ت" 24 سنة عاطل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة "مخدر الحشيش" فى دائرة قسم المطرية، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة، موضحا أنه سبب فى تجارة المخدرات هو رغبته فى الثراء السريع، والزواج من الفتاة التى أحبها منذ كان فى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى إدمانه مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، لافتا إلى أن هذه الأسباب التى دفعته للمرضى فى تجارة المخدرات.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال مباحث قسم شرطة المطرية، أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "600 جرام من مخدر الحشيش، سلاح أبيض مطواة، مبلغ 300 جنيه، هاتف محمول"، مضيفا أنه كان متوجها لتوزيع المواد المخدرة على عملائه، إلا أن رجال المباحث باغتوه وألقوا القبض عليه.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "وائل.ت" 24 سنة عاطل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 600 جرام حشيش، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.