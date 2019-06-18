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اضطراب سرقة الذاكرة "الخرف" يساهم في وفاة ضعف عدد المسنين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:00 م
اضطراب سرقة الذاكرة "الخرف" يساهم في وفاة ضعف عدد المسنين الخرف
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الخرف يساهم في وفاة ضعف عدد المسنين كما حدث قبل عقد من الزمن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن اضطراب سرقة الذاكرة "الخرف" كان متورطًا في وفاة واحدة من كل أربع وفيات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر في إنجلترا في عام 2017.

هذا هو ضعف عدد الوفيات في عام 2007 ، عندما قتل الخرف 12.8% فقط من المتقاعدين، وأطلق الخبراء على الخرف الذى يسبب الوفاة التدريجية لأنسجة المخ وهو أكبر قاتل في المملكة المتحدة ، بـ "الأزمة الصحية العصرية".

وتسجل الدراسات عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف كسبب رئيسي أو أساسي للوفاة ، وأصيبوا أيضًا بسرطان عضوي أو أمراض القلب.

تأتي الإحصاءات بعد أيام فقط من إعلانها أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من الخرف قد وصلوا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

يصيب الخرف ، الذي يتسبب في الغالب بسبب مرض الزهايمر ، 850 ألف شخص في المملكة المتحدة وحدها ، وفقًا لإحصاءات من جمعية الزهايمر، وفي الولايات المتحدة ، يعاني 5.7 مليون شخص من هذه الحالة.

 

 


الخرف

اضرار الخرف

الزهايمر

اضرار الزهايمر

وفيات الزهايمر

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