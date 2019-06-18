اضرار هز الطفل الرضيع القىء والتشنجات

كتبت إيناس البنا

تشير متلازمة اهتزاز الطفل إلى نوع من إصابات الدماغ التي تحدث عندما يتم اهتزاز الطفل أو الرضيع بعنف، يمكن أن يسبب الهز إلى نزيف فى الدماغ أو نزيف فى شبكية العين.

عندما يتم هز الطفل يرتد الدماغ ذهابًا وإيابًا على جانبى الجمجمة وفقا لتقرير موقع "clevelandclinic"، نظرا لكبر حجم رؤوس الأطفال وثقلها بالنسبة لبقية أجسادهم، قد يسبب تورم وكدمات ونزيف في الدماغ.



هز الظفل

أعراض متلازمة هز الطفل

قد تشمل أعراض هز الطفل الرضيع ما يلى:

التهيج الشديد.

القيء.

ضعف الشهية أو مشاكل التغذية.

صعوبات في التنفس.

التشنجات.

الخمول (التعب الشديد، قلة الحركة، عدم القدرة على البقاء مستيقظين).

بشرة شاحبة أو زرقاء اللون.

كدمات على الذراعين أو الصدر.

عدم القدرة على رفع رأسه.

عدم القدرة على التركيز أو متابعة الحركة بأعينه.

فقدان الوعي.

فى الحالات الشديدة قد يدخل الطفل فى غيبوبة.



ظارهة هز الطفل

أضرار هز الطفل الرضيع

إن العواقب المحتملة لهز الأطفال أو الأطفال الصغار شديدة قد تشمل:

تلف في الدماغ.

العمى.

فقدان السمع.

اضطرابات النطق والتعلم بما في ذلك التخلف العقلي.

نوبات التهيج.

تلف فى الرقبة والحبل الشوكى الذى يمكن أن يؤدى إلى خلل وظيفى فى الحركة تتراوح شدته إلى الشلل.

الموت فى بعض الحالات التى يتضرر بها المخ بدرجة كبيرة.



تضرر المخ

نصائح لتهدئة الطفل غير الاهتزاز

هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها لتجنب احتمال أن تغضب وتهز الطفل.