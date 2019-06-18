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اضرار هز الطفل الرضيع القىء والتشنجات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 ص
اضرار هز الطفل الرضيع القىء والتشنجات اضرار هز الطفل الرضيع
كتبت إيناس البنا

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تشير متلازمة اهتزاز الطفل إلى نوع من إصابات الدماغ التي تحدث عندما يتم اهتزاز الطفل أو الرضيع بعنف، يمكن أن يسبب الهز إلى نزيف فى الدماغ أو نزيف فى شبكية العين.

عندما يتم هز الطفل يرتد الدماغ ذهابًا وإيابًا على جانبى الجمجمة وفقا لتقرير موقع "clevelandclinic"، نظرا لكبر حجم رؤوس الأطفال وثقلها بالنسبة لبقية أجسادهم، قد يسبب تورم وكدمات ونزيف في الدماغ.

هز الظفل
هز الظفل

أعراض متلازمة هز الطفل

قد تشمل أعراض هز الطفل الرضيع ما يلى:

التهيج الشديد.

القيء.

ضعف الشهية أو مشاكل التغذية.

صعوبات في التنفس.

التشنجات.

الخمول (التعب الشديد، قلة الحركة، عدم القدرة على البقاء مستيقظين).

بشرة شاحبة أو زرقاء اللون.

كدمات  على الذراعين أو الصدر.

عدم القدرة على رفع رأسه.

عدم القدرة على التركيز أو متابعة الحركة بأعينه.

فقدان الوعي.

فى الحالات الشديدة قد يدخل الطفل فى غيبوبة.

ظارهة هز الطفل
ظارهة هز الطفل

 

أضرار هز الطفل الرضيع

إن العواقب المحتملة لهز الأطفال أو الأطفال الصغار شديدة قد تشمل:

تلف في الدماغ.

العمى.

فقدان السمع.

اضطرابات النطق والتعلم  بما في ذلك التخلف العقلي.

نوبات التهيج.

تلف فى الرقبة والحبل الشوكى الذى يمكن أن يؤدى إلى خلل وظيفى فى الحركة تتراوح شدته إلى الشلل.

الموت فى بعض الحالات التى يتضرر بها المخ بدرجة كبيرة.

تضرر المخ
تضرر المخ

 

نصائح لتهدئة الطفل غير الاهتزاز

هناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها لتجنب احتمال أن تغضب وتهز الطفل.

  • تحقق من عدم وجود خطأ واضح لدى الطفل، فيجب عليك التحقق لمعرفة ما إذا كانت الحفاضات نظيفة وما إذا كان الطفل جائعًا أو باردًا.
  • تأكد من عدم وجود علامة على المرض مثل الحمى أو التورم.
  • حاول استخدام الضوضاء مثل تشغيل الراديو أو الغناء والتحدث مع الطفل.
  • في بعض الأحيان، يحب الأطفال صوت الضوضاء مثل المكانس الكهربائية أو مجففات الملابس أو مجففات الشعر أو المراوح.
  • قدم للطفل لعبة أو مصاصة.
  • اصطحب الطفل لركوب السيارة  وقم تثبيته بشكل مناسب فى مقعده.
  • جرب الأرجوحة.
  • اطلب من شخص آخر أن يتولى شئونك لفترة من الوقت حتى تتمكن من الراحة والاستراحة.
  • إذا لم يكن أي شخص متاحًا لك، فضع الطفل بأمان في السرير واترك الغرفة لمدة عشر دقائق أو نحو ذلك أثناء تهدئتك.

اضرار هز الاطفال

ارتجاج بالمخ

نزيف المخ

نزيف شبكية العين

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