استعداد لكأس الأمم الأفريقية.. طوارىء بالأجهزة التنفيذية فى الإسكندرية

فى إطار استعداد محافظة الأسكندرية لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، رفعت كافة الأجهزة النتنفيذية بالمحافظة والمديريات الطوارىء، لتظهر المحافظة فى أبهى صورها أمام الوفود المشاركة.
وقامت الأجهزة التنفيذية اليوم بحى وسط الاسكندرية، بصيانة الأعمدة الديكورية داخل الاستاد بعدد 30 عمود، تحت إشراف اللواء سمير صدقي رئيس الحي، وبعناية المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء، فى اطار أعمال رفع كفاءة الاضاءة والارتقاء بمستواها داخل استاد الإسكندرية استعداداً لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.
من جهه آخرى، قامت شركة نهضة مصر لرفع القمامة من الإسكندرية اليوم، بتجهيز عدد من الصناديق البلاستيك الجديدة سعة 1م وسعة 240 لتر، وعدد من العربات اليدوية للعمال وسيتم توزيعها في محيط استاد الإسكندرية لخدمة الجمهور أثناء مباريات الدورة الأفريقية مع رفع حاله الاستعداد القصوى من اليوم و حتى نهاية الدورة الأفريقية، وذلك فى محيط أماكن المباريات والإقامة وأماكن التدريب للفرق المشاركة فى الدورة.
وفى ذات السياق، عقدت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية، اجتماع موسع اليوم، مع منسقى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الإسكندرية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الهيئات، ومديرى الإدارات الفنية ومديرى الفروع، ومديرى مراكز الشباب والأندية الشعبية.
وشددت وكيل الوزارة على رفع حالة الاستعدادات القصوى بمراكز الشباب والأندية استعدادا لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، وضرورة التسهيل على الجماهير والعمل من خلال منسقى الإعلام بالمراكز والأندية، وعمل حصر يومى للأعداد التى تم تسجيلها على الموقع، والتأكيد على العاملين بضرورة حسن استقبال الجماهير.
كما شددت وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة عوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب والأندية خلال أيام البطوله، ودخول الأعضاء بكارنية العضوية، ولغير الأعضاء الدخول بالبطاقة الشخصية، وأصدرت تعليمات بالتنسيق بين الإدارات الفنيه بالمديرية لعمل كرنفال رياضى وفنى ومسابقات على مدار اليوم وبالمجان لجميع أفراد العائلة بمراكز الشباب التى ستذاع بها مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر الشاشات الكبرى كأسلوب جذب للأعضاء نحو مراكز الشباب، ووجهت وكيل الوزارة، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية اليومية لضمان انتظام العمل بمراكز الشباب بدءً من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.
وأشارت وكيل الوزارة إلى عمل مسابقة لأول مركز شباب مدينة، وأول مركز شباب قرية، وفقا لمعايير الآداء على مدار فترة إقامة كأس الأمم الأفريقية، فى سابقة تعد الأولى من نوعها بالمحافظة.
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