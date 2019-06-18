سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

استعداد لكأس الأمم الأفريقية.. طوارىء بالأجهزة التنفيذية فى الإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:25 م
استعداد لكأس الأمم الأفريقية.. طوارىء بالأجهزة التنفيذية فى الإسكندرية استاد الاسكندرية يستعد لاستقبال كأس الأمم الافريقية
الاسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار استعداد محافظة الأسكندرية لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، رفعت كافة الأجهزة النتنفيذية بالمحافظة والمديريات الطوارىء، لتظهر المحافظة فى أبهى صورها أمام الوفود المشاركة.
 
وقامت الأجهزة التنفيذية اليوم بحى وسط الاسكندرية، بصيانة الأعمدة الديكورية داخل الاستاد بعدد 30 عمود،  تحت إشراف اللواء سمير صدقي رئيس الحي، وبعناية المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء، فى اطار أعمال رفع كفاءة الاضاءة والارتقاء بمستواها داخل استاد الإسكندرية استعداداً لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.
 
من جهه آخرى، قامت شركة نهضة مصر لرفع القمامة من الإسكندرية اليوم، بتجهيز عدد من الصناديق البلاستيك الجديدة سعة 1م وسعة 240 لتر، وعدد من العربات اليدوية للعمال وسيتم توزيعها في محيط استاد الإسكندرية لخدمة الجمهور أثناء مباريات الدورة الأفريقية مع رفع حاله الاستعداد القصوى من اليوم و حتى نهاية الدورة الأفريقية، وذلك فى محيط أماكن المباريات والإقامة وأماكن التدريب للفرق المشاركة فى الدورة.
 
وفى ذات السياق، عقدت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية، اجتماع موسع اليوم، مع منسقى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الإسكندرية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الهيئات، ومديرى الإدارات الفنية ومديرى الفروع، ومديرى مراكز الشباب والأندية الشعبية.
 
وشددت وكيل الوزارة على رفع حالة الاستعدادات القصوى بمراكز الشباب والأندية استعدادا لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، وضرورة التسهيل على الجماهير والعمل من خلال منسقى الإعلام بالمراكز والأندية، وعمل حصر يومى للأعداد التى تم تسجيلها على الموقع، والتأكيد على العاملين بضرورة حسن استقبال الجماهير.
 
كما شددت وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة عوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب والأندية خلال أيام البطوله، ودخول الأعضاء بكارنية العضوية، ولغير الأعضاء الدخول بالبطاقة الشخصية، وأصدرت تعليمات بالتنسيق بين الإدارات الفنيه بالمديرية لعمل كرنفال رياضى وفنى ومسابقات على مدار اليوم وبالمجان لجميع أفراد العائلة بمراكز الشباب التى ستذاع بها مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر الشاشات الكبرى كأسلوب جذب للأعضاء نحو مراكز الشباب، ووجهت وكيل الوزارة، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية اليومية لضمان انتظام العمل بمراكز الشباب بدءً من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.
 
وأشارت وكيل الوزارة إلى عمل مسابقة لأول مركز شباب مدينة، وأول مركز شباب قرية، وفقا لمعايير الآداء على مدار فترة إقامة كأس الأمم الأفريقية، فى سابقة تعد الأولى من نوعها بالمحافظة.
 
A886787D-C233-4386-80C1-5A97987FE2EE
 

IMG-20190618-WA0009 (1)
 

IMG-20190618-WA0010
 
 

 


الاسكندرية

استاد الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

استعدادات الاسندرية لامم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة