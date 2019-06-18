استعداد لكأس الأمم الأفريقية.. طوارىء بالأجهزة التنفيذية فى الإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

فى إطار استعداد محافظة الأسكندرية لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، رفعت كافة الأجهزة النتنفيذية بالمحافظة والمديريات الطوارىء، لتظهر المحافظة فى أبهى صورها أمام الوفود المشاركة.

وقامت الأجهزة التنفيذية اليوم بحى وسط الاسكندرية، بصيانة الأعمدة الديكورية داخل الاستاد بعدد 30 عمود، تحت إشراف اللواء سمير صدقي رئيس الحي، وبعناية المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء، فى اطار أعمال رفع كفاءة الاضاءة والارتقاء بمستواها داخل استاد الإسكندرية استعداداً لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

من جهه آخرى، قامت شركة نهضة مصر لرفع القمامة من الإسكندرية اليوم، بتجهيز عدد من الصناديق البلاستيك الجديدة سعة 1م وسعة 240 لتر، وعدد من العربات اليدوية للعمال وسيتم توزيعها في محيط استاد الإسكندرية لخدمة الجمهور أثناء مباريات الدورة الأفريقية مع رفع حاله الاستعداد القصوى من اليوم و حتى نهاية الدورة الأفريقية، وذلك فى محيط أماكن المباريات والإقامة وأماكن التدريب للفرق المشاركة فى الدورة.

وفى ذات السياق، عقدت الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية، اجتماع موسع اليوم، مع منسقى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الإسكندرية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الهيئات، ومديرى الإدارات الفنية ومديرى الفروع، ومديرى مراكز الشباب والأندية الشعبية.