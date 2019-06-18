استعجال تقرير الطب الشرعي لبائع فاكهة قتل على يد آخر لخلاف حول مكان ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان بائع فاكهة قتل على يد بائع أخر بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلاف حول مكان بيع الفاكهة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل بائع فاكهة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "بائع فاكهة " تشاجر مع المجني عليه، بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور، وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.