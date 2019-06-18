استدعاء القائم بضبط المتهمين بتهريب عقار "الإكستاسى" المخدر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام، باستدعاء القائم بضبط المتهمين بمحاولة تهريب 2020 قرصا لعقار "الإكستاسي" المخدر داخل طرد بريدي عبر ميناء القاهرة الجوي.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص، "محدد" بداخله (2020 ألفان وعشرون قرصا لعقار الإكستاسي "خبوط" مدرج بجداول المخدرات) لسماع أقواله.

كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة في ضوء ما أكدته التحريات، عن ضبط عناصر التشكيل العصابي القائمين على تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة والوقوف على مظاهر نشاطهما وهما مهندسان، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

وكون المتهمان تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة خاصة أقراص (الإكستاسى) المخدر من خارج البلاد بداخل الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي، وإمعانًا منهما في إخفاء شخصيتهما، قاما باستخدام أسماء وبيانات وهمية وبطاقات شخصية مزورة، والاستعانة بأحد الأشخاص "مستخلص جمركى دون علمه بمحتوى الطرد لإنهاء إجراءات استلام الشحنة بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة تم ضبط الأول والثانى، حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (5 هواتف محمول – 420 دولارا أمريكيا – 100 درهم إماراتى – 815 جنيها مصريا).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو (2،000،000 – اثنين مليون جنيه تقريبًا)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.