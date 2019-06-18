ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة فى أمريكا هذا العام إلى 1044

(رويترز)

قال مسئولو صحة اتحاديون، الاثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 22 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضى، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة هذا العام إلى 1044 حالة فى أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك فى بعض الأحيان ارتفع بنسبة 2.2 فى المئة فى الأسبوع المنتهى فى 13 يونيو مقارنة بالأسبوع السابق، وانتشر تفشى 2019 فى 28 ولاية وهو الأسوأ منذ عام 1992 عندما تم تسجيل 2126 حالة.

وقال متحدث باسم المراكز إن معظم الحالات الجديدة كانت فى نيويورك حيث تم تسجيل 13 حالة فى مقاطعة روكلاند وثمانى حالات فى مدينة نيويورك.