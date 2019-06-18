سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:08 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 1.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.32 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 319 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.15% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.94%، زين البحرين بنسبة 3.70%، شركة ناس بنسبة 3.19%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%.


بورصة البحرين

اقتصاد البحرين

بورصات الخليج

اسهم بورصة البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الخدمات

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:13 م

"البنوك والاستثمار والخدمات" تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:01 ص

أسهم الاستثمار والخدمات تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء

الأحد، 16 يونيو 2019 01:27 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وسط صعود قطاعات البنوك والخدمات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:00 ص

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك

الخميس، 13 يونيو 2019 01:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة