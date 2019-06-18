ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا 1.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.42 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 839 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.66% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.95%، شركة ناس بنسبة 5.32%، زين البحرين بنسبة 3.70%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.61% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.62%، ثم قطاع البحرين والكويت بنسبة 0.22%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 24.81% بضغوط هبوط سهم سوليدرتى البحرين بنسبة 9.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.10% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.28%.