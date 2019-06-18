ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بختام التعاملات ليغلق عند 9000 نقطة

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحا 24.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9000.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.01% خاسرا 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 204.7 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 99 شركة، فيما تراجعت 64، شركة.

وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.23%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم كيمانول بنسبة 3.89%، ثم مدينة المعرفة بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "جاكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.88% ثم البحر الأحمر بنسبة 2.17%، ثم عناية بنسبة 1.50%.