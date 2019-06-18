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اختفاء فتاة فى كندا يثير الرعب.. والشرطة: نشعر بالقلق ونطلب المساعدة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:05 م
اختفاء فتاة فى كندا يثير الرعب.. والشرطة: نشعر بالقلق ونطلب المساعدة رومانا توكاروفا
كتب بلال رمضان

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أثار اختفاء فتاة فى مدينة كالجارى، أكبر مدينة فى مقاطعة ألبرتا، كندا، الرعب، بعدما عبرت الشرطة فى هذه المدنية عن مخاوفها وشعورها بالقلق حيال الفتاة الثلاثينية التى فقدت فى مجتمع دوجلاسن فى نهاية الأسبوع الماضى، وتأمل الشرطة فى العثور عليها.

شوهدت رومانا توكاروفا آخر مرة فى منزلها فى منطقة دوجلاسلين بوينت الجنوبية الشرقية البالغ عددها 300 مبنى، يوم الجمعة، وعندما استيقظت عائلتها فى الصباح، كانت رومانا توكاروفا مفقودة.

وذكر بيان صحفى صادر عن دائرة شرطة كالجارى أن رومانا توكاروفا، الباللغة من العمر 29 عامًا لم يتم رؤيتها أو سماع أى شيء عنها منذ يوم 14 يونيو 2019، وذكرت فى بيانها مواصفتها من أجل المساهمة فى العثور عليها.

رومانا توكاروفا
رومانا توكاروفا

 

وفى يوم السبت الماضى، نشر المحققون صورة للفتاة المفقود على شاشات التلفزيون تم التقاطها فى محطة قطار شونيسى فى حوالى الساعة 8 صباحًا. ويعتقد أنها كانت تسير غربًا عبر المحطة.

فى هذه الأثناء، توجهت جمعية كالجارى للخدمات الاجتماعية الإنسانية، إلى إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين لتطلب من أى شخص لديه معلومات عن مكان توكاروفا الاتصال بالشرطة.

 


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كندا

حوادث الاختفاء

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