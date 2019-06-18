إنقطاع المياه نتيجة كسر خط الصرف الصحي الرئيسى بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم قطع المياه بشكل جزئى، صباح اليوم الثلاثاء، عن مدينة إسنا فى الساعة السابعة صباحاً نظراً لحدوث كسر بخط طرد الصرف الصحى الرئيسى، وجارى العمل والإصلاح لخدمة المواطنين.

وأضافت شركة مياة الشرب بالأقصر - في بيان صحفي – أنه فور ورود إخطار من الأهالي يفيد بكسر خط طرد الصرف الصحي الرئيس بمدينة إسنا، تم قطع المياة لحماية منازل الأهالي، وانتقل علي الفور فريق العمال ومهندسي الشركة لإصلاح الكسر وإعادة المياة والحياة لطبيعتها بالمدينة.