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إعدام 48 طن أغذية منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:54 م
إعدام 48 طن أغذية منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان وكيل صحة الشرقية أثناء تفقده المصنع
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تلقى طلبا من شركة منتجات غذائية شهيرة، بمدينة العاشر من رمضان، بإعدام 48 طن أغذية منتهية الصلاحية عبارة عن منتجات نهائية ومواد خام، ذلك أثناء مروره على رأس فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والعاشر من رمضان على المصنع .

وأضاف "مسعود" أنه تم نقل هذه الكميات فى 3 سيارات نقل لمجمع التخلص الآمن من النفايات العادية ببلبيس، وتم الإعدام بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن، وبعد تصريح النيابة العامة .

وتابع وكيل الوزارة، أنه تابع مراحل الإنتاج المختلفة بالمصنع وتابع إجراءات السلامة والصحة المهنية به، كما أشاد بجودة العمل وإتباع سياسات مكافحة العدوى بجميع خطوط الإنتاج بالمصنع .


وكيل صحة الشرقية

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اغذيه فاسده

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