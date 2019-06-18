إعادة تأهيل مسطحات مدينة بئر العبد بسيناء لتحويلها لمساحات خضراء

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أعمال إعادة تأهيل المسطحات لتحويلها مساحات خضراء.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد اليوم فى بيان له، إن رئيس المدينة العميد إيهاب فرغلى، كلف المسئولين بالمجلس بالمتابعة الميدانية، واستغلال جميع المسطحات الكائنة فى المدينة لإظهار الوجه الجمالى بها وتحويلها لمساحات خضراء، لتصبح متنفسا لأهالى المدينة، ومكان تنزه وخروج، وتم البدء بتجهيز شبكات المياه وتركيب رشاشات بمدخل المدينة الغربى .

وأشار البيان، إنه فى سياق متصل تم فتح قنوات تواصل جديدة لتوصيل شكاوى الأهالى لرئيس المدينة بتخصيص صفحة على موقع التواصل لهذا الغرض يتم عبرها تلقى الشكاوى .

واستجاب العميد إيهاب فرغلى رئيس المركز والمدينة، استجابة لشكوى أهالى منطقة الزيطه المتضررين من غلق طريق المؤدى لهم بالرمال وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة وفتح الطريق.

وجاء فى البيان إن المجلس التنفيذى لمركز ومدينة بئر العبد عقد اجتماعاً التوصية بالتعاون بين الإدارات ورؤساء القرى لمصلحة المواطن ودمج المشاركة المجتمعية فى العمل لصالح المركز والمدينة، وسرعة حل المشاكل الخاصة بالمياه والكهرباء والطرق وكل مشكله تخص المواطنين وتيسير مطالبهم، وتحصيل إيرادات الدولة المتأخرة، وحث الموظفين على المحافظة على مواعيد العمل والحفاظ على أسرار العمل وعدم تداول أى أوراق خاصة بالعمل عن طريق التواصل الاجتماعى، حرصا على سرية العمل وحفاظا على حقوق الموظف والمواطن، ودعم الشباب وتنمية مشروعاتهم، والحث على المشاركة المجتمعية بين رجال الأعمال ورؤساء القرى لدعم قراهم والنهوض بمركز ومدينة بئر العبد وتوصيل الخدمات لأهلها.



تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء



تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء



تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء