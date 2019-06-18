سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة تأهيل مسطحات مدينة بئر العبد بسيناء لتحويلها لمساحات خضراء

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:04 م
إعادة تأهيل مسطحات مدينة بئر العبد بسيناء لتحويلها لمساحات خضراء تحويل المسطحات ببئر العبد إلى مساحات خضراء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أعمال إعادة تأهيل المسطحات لتحويلها مساحات خضراء.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد اليوم فى بيان له، إن رئيس المدينة العميد إيهاب فرغلى، كلف المسئولين بالمجلس بالمتابعة الميدانية، واستغلال جميع المسطحات الكائنة فى المدينة لإظهار الوجه الجمالى بها وتحويلها لمساحات خضراء، لتصبح متنفسا لأهالى المدينة، ومكان تنزه وخروج، وتم البدء بتجهيز شبكات المياه وتركيب رشاشات بمدخل المدينة الغربى .

وأشار البيان، إنه فى سياق متصل تم فتح قنوات تواصل جديدة لتوصيل شكاوى الأهالى لرئيس المدينة بتخصيص صفحة على موقع التواصل لهذا الغرض يتم عبرها تلقى الشكاوى .

واستجاب العميد إيهاب فرغلى رئيس المركز والمدينة، استجابة لشكوى أهالى منطقة الزيطه المتضررين من غلق طريق المؤدى لهم بالرمال وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة وفتح الطريق.

وجاء فى البيان إن المجلس التنفيذى لمركز ومدينة بئر العبد عقد اجتماعاً التوصية بالتعاون بين الإدارات ورؤساء القرى لمصلحة المواطن ودمج المشاركة المجتمعية فى العمل لصالح المركز والمدينة، وسرعة حل المشاكل الخاصة بالمياه والكهرباء والطرق وكل مشكله تخص المواطنين وتيسير مطالبهم، وتحصيل إيرادات الدولة المتأخرة، وحث الموظفين على المحافظة على مواعيد العمل والحفاظ على أسرار العمل وعدم تداول أى أوراق خاصة بالعمل عن طريق التواصل الاجتماعى، حرصا على سرية العمل وحفاظا على حقوق الموظف والمواطن، ودعم الشباب وتنمية مشروعاتهم، والحث على المشاركة المجتمعية بين رجال الأعمال ورؤساء القرى لدعم قراهم والنهوض بمركز ومدينة بئر العبد وتوصيل الخدمات لأهلها.

تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء (1)
تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء

 

تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء (1)
تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء 

 

تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء (2)
تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء 

 

تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء (3)
تحويل مسطحات بئر العبد لمساحات خضراء

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

المساحات الخضراء

تحويل المسطحات لمساحات خضراء

رئيس مركز ومدينة بئر العبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. جهاز تنمية المشروعات يواصل تدريب شباب شمال سيناء على تكوين مشروعاتهم

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:20 م

صور.. شواطئ شمال سيناء تتهيأ لاستقبال متابعى بطولة الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:37 ص

صور .. الحلم أصبح حقيقة.. هنا مدينة رفح الجديدة فى شمال سيناء.. الصحراء تتحول لعمارات سكنية.. تنفيذ 40% من مراحل بناء المدينة الجديدة بأرض الفيروز.. والمحافظ يكشف ضوابط تسليم الوحدات السكنية للأهالى

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:00 م

صور.. تعرف على قواعد ودرجات القبول بمدارس شمال سيناء الثانوية

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:54 م

كم فرصة اقتصادية جديدة فى شمال سيناء؟.. الخريطة الاستثمارية تجيب

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:41 ص

العريش تتطور.. إنشاء أكبر محور مرورى بطول 770 متر على ساحل المدينة

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة