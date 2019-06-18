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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى و دراجتين بالدقهلية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:36 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى و دراجتين بالدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب خمسة أشخاص بإصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ملاكي و دراجتين ناريتين على طريق المنصورة بلقاس.
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بلقاس المنصورة بين سيارة ملاكي و دراجتين ناريتين.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كلا من جمال شاكر عبد الحميد 15 سنة، وعبد الرحمن السيد فراج 18 سنة، ويحي السعيد 21 سنة، محمد السعيد عوض 15 سنة، ومصطفي محمد مصطفي 18 سنة، و جميعهم مقيمين بمركز طلخا، وتم نقلهم إلى مستشفي بلقاس والأخير تم نقله إلى مستشفي طلخا المركزي،  وبالفحص تبين هروب السيارة الملاكي، وجاري تحرير محضر بالواقعة
 

 


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