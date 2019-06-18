إصابة 3 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق بالمقطم

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارات أعلى الطريق الجديد فى المقطم، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابون للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.