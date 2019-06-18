الرئيسية حوادث إصابة 3 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق بالمقطم الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:05 م سيارة اسعاف - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارات أعلى الطريق الجديد فى المقطم، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابون للمستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بالمقطم اوناش مرورية للحادث زحام مرورى بالطريق سيارات الاسعاف للمصابين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيطرة على حريق مركب نيلية فى البدرشين دون اصابات الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:42 م القبض على عاملين لسرقتهما مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:36 م القبض على صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:10 م القبض على صاحب مصنع بويات بداخله منتجات مجهولة المصدر فى الخليفة الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:06 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى" تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات "معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" المزيد من Trending Plus
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