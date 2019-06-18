الرئيسية حوادث إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى الطريق فى مدينة السلام الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:23 ص تصادم ارشيفية كتب ــ عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره للطريق فى مدينة السلام ، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى مدينة السلام بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . حادث مرورى بمدينة السلام زحام مرورى بمدينة السلام سيارة تنقل مصاب توقف حركة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم مقطورة بدراجة نارية فى بنى سويف الإثنين، 17 يونيو 2019 08:48 م مصرع 2 فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالدقهلية الأحد، 16 يونيو 2019 09:26 م زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 15 مايو الأحد، 16 يونيو 2019 08:59 م إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط الأحد، 16 يونيو 2019 06:17 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى" تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات "معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة 5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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