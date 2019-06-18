إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى الطريق فى مدينة السلام

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره للطريق فى مدينة السلام ، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى مدينة السلام بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .