إصابة شخصين فى حادث على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف

تلقت غرفة النجدة لمديرية أمن بنى سويف بلاغا بتصادم السيارة رقم 29 27 ملاكى بنى سويف بأحد أعمدة الإنارة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم جنوب قرية الحيبة ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف بيقتر منير جرجس 73 سنة بالمعاش مصاب بنزيف بالفم وجرح قطعى بالرأس حوالى١٠سم وبطرس ابراهيم تادروس 68 سنة بالمعاش مصاب اشتباه كسر بالزراع الايسر وجميعهم مقيم أن محافظة بنى سويف إلى قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي لاستكمال العلاج.