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إصابة شخصين فى حادث على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:12 م
إصابة شخصين فى حادث على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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أصيب شخصان اليوم الثلاثاء ، في حادث تصادم سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى القديم جنوب قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
 
تلقت غرفة النجدة لمديرية أمن بنى سويف بلاغا بتصادم السيارة رقم 29 27 ملاكى بنى سويف بأحد أعمدة الإنارة على الطريق الصحراوى الشرقى القديم جنوب قرية الحيبة ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف  بيقتر منير جرجس 73 سنة بالمعاش مصاب بنزيف بالفم وجرح قطعى بالرأس حوالى١٠سم  وبطرس ابراهيم تادروس 68 سنة بالمعاش مصاب اشتباه كسر بالزراع الايسر وجميعهم مقيم أن محافظة بنى سويف  إلى قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي لاستكمال العلاج.

 


بنى سويف

حادث بنى سويف

الصحراوى الشرقى

المستشفى الجامعي

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