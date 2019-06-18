إذاعة تل أبيب تنشر فيديو قديم عن عودة إسرى إسرائيليين بعد حرب 67

كتب- هاشم الفخرانى

نشرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيونى فى إسرائيل "مكان" مقطع فيديو نادر لعودة 27 جندى وضابط إسرائيلى تم أسرهم من قبل الجيش المصرى خلال حرب الاستنزاف، عقب شن القوات المصرية العديد من الهجمات على القوات الإسرائيلية فى سيناء التى تم تحريرها فى 6 أكتوبر من عام 1973 .

وبحسب الفيديو فقد عاد الأسرى الإسرائيليين عبر وساطة من الصليب الأحمر الدولى ، وهم يرتدون ملابس نوم "بيجامة" فاتحة اللون ، وقد استقلوا طائرة تابعة للصليب الأحمر، وكانت فى انتظار الأسرى رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير والتى قدمت استقالتها فى أعقاب حرب أكتوبر المجيدة .

وقال أحد الأسرى ويدعى "بنبنى نحمنى" فى حوار حصرى للقناة أنه كان برتبة رائد طيار عندما سقط فى أسر الجيش المصرى فى إبريل 1970 ، حيث تم إطلاق صاروخ أصاب طائرته المقاتلة من نوع "فانتوم"، فى جناح المقاتلة ليسقط فى أسر القوات المصرية.