إخلاء سبيل 4 متهمين بحيازة تمثال أثرى "مقلد" فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أمرت نيابة إدفو شمال أسوان، بإخلاء سبيل 4 من المتهمين بحيازة تمثال أثرى بعد أن كشف تقرير لجنة الآثار عن عدم أثرية التمثال واعتباره من القطع المقلدة.

وأفادت اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من وزارة الآثار، برئاسة محمد الإدريسى مسئول الضبطيات الأثرية بمنطقة آثار إدفو، ومفتشى الآثار علاء أحمد كمال، ومحمد صابر أحمد، بعدم أثرية التمثال واعتباره من القطع التى يمكن تقليدها، بعد معاينة التمثال وإعداد تقرير بذلك وتحرر المحضر 55ع م.

وكان اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، تلقى إخطاراً من العميد طارق هجرس رئيس مباحث مديريه أمن أسوان، يفيد بوصول معلومات للمقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه رئيس فرع البحث والمقدم إيهاب حمدى وكيل فرع البحث، عن قيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة تهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة النقباء محمد إمبابى وسيد الطويل ومحمد كامل وأحمد إسماعيل، تمكنت القوة الأمنية التى ترأسها ملازم أول محمد السعدنى، من استيقاف السيارة أمام كمين إدفو الزراعى، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على تمثال صغير يشتبه فى أثريته يبلغ طوله متر تقريباً ومثبت على قاعدة جرانيتية وفى ظهر التمثال مجموعة من النقوش الفرعونية، وتم ضبط 4 أشخاص وهم "م.ا.ن" مقيم أسوان، و"م.م.غ" مقيم أسوان، و"ا.ع.ع" مقيم قنا، و"ش.ع.ع" مقيم أسوان، وتم إخطارا النيابة للتحقيق.