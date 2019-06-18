سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

إحالة 6 من العاملين بالإصلاح الزراعى فى بنى سويف إلى النيابة الادارية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:11 م
إحالة 6 من العاملين بالإصلاح الزراعى فى بنى سويف إلى النيابة الادارية أرض زراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى ببني سويف، و مدير الملكية والحيازة بالمديرية، ومدير المنطقة، ومفتش الملكية والحيازة، ومدير منطقة الفشن، ومفتش ذات المنطقة الي النيابة الإدارية للتحقيق فى عدد من المخالفات التى كشفت عنها لجنة مراجعة أعمال الإصلاح الزراعى بالمحافظات.
 
ووفقا للمذكرة التى عرضها كلا من : المستشار القانونى للوزارة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،  تشمل المخالفات: "القصور في الأداء والاجراءات القانونية، سواء لإزالة التعديات، أو تحصيل مستحقات الهيئة.
 
وضمن المخالفات التراخي والتباطئ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملفات وضع اليد وتحصيل المستحقات، فضلا عن عدم تسليم مساحة تم بيعها بالمزاد العلنى، للراسى عليه المزاد لوجود تعدى علي تلك المساحة، فضلا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مساحات ولاية الهيئة وعرضها للبيع بالمزاد العلنى.
 

الاصلاح الزراعى

التعديات على الأراضى

هيئة الإصلاح الزراعى

إزالة التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اجتماعا بالإصلاح الزراعى لاستعراض حصيلة بيع الأراضى من المزايدات

الخميس، 13 يونيو 2019 11:04 ص

النيابة الإدارية تحيل 4موظفين بالإصلاح الزراعى بالجيزة للمحاكمة بتهمة التزوير

الأحد، 12 مايو 2019 11:33 ص

الإصلاح الزراعى تطرح 600 عجل بلدى و20 مليون بيضة بمنافذها استعدادًا لرمضان

السبت، 04 مايو 2019 07:00 ص

وزير الزراعة يسلم العقود النهائية لـ 54 منتفع بالإصلاح الزراعى فى 9 محافظات

الخميس، 18 أبريل 2019 12:37 م

"الزراعة" بروتوكول تعاون بين "الإصلاح الزراعى" ودعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين

الخميس، 18 أبريل 2019 12:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة