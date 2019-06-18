إحالة 6 من العاملين بالإصلاح الزراعى فى بنى سويف إلى النيابة الادارية

كتب عز النوبى

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى ببني سويف، و مدير الملكية والحيازة بالمديرية، ومدير المنطقة، ومفتش الملكية والحيازة، ومدير منطقة الفشن، ومفتش ذات المنطقة الي النيابة الإدارية للتحقيق فى عدد من المخالفات التى كشفت عنها لجنة مراجعة أعمال الإصلاح الزراعى بالمحافظات.

ووفقا للمذكرة التى عرضها كلا من : المستشار القانونى للوزارة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تشمل المخالفات: "القصور في الأداء والاجراءات القانونية، سواء لإزالة التعديات، أو تحصيل مستحقات الهيئة.

وضمن المخالفات التراخي والتباطئ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملفات وضع اليد وتحصيل المستحقات، فضلا عن عدم تسليم مساحة تم بيعها بالمزاد العلنى، للراسى عليه المزاد لوجود تعدى علي تلك المساحة، فضلا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مساحات ولاية الهيئة وعرضها للبيع بالمزاد العلنى.