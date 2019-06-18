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إحالة 6 متهمين بخطف سمسار وطالب بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:45 م
إحالة 6 متهمين بخطف سمسار وطالب بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة 6 متهمين بخطف سمسار وطالب بمدينة بدر، للمحاكمة الجنائية.

 

وكشفت التحريات بأن ضباط قسم شرطة بدر، تمكنوا من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كل من "مجدى. أ. م" 29 سنة عاطل، "جمال. ر. م" 36 سنة سمسار عقارات، "خالد. ع. ع" 25 سنة ميكانيكى، "محمد. ص. ن" 17 سنة عاطل، و"يوسف. م. ع" 21 سنة عاطل، و"محمد. ع. إ" 30 سنة، سائق، وبصحبتهم المجنى عليهما "محمود. س. ا" 35 سنة سمسار عقارات، ونجل شقيقه "محمد. أ. س" 14 سنة، طالب.

 

وبمناقشة المجنى عليهما أمام العميد محمد يوسف رئيس قطاع شرق القاهرة، قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحى الثانى بدائرة القسم "ملك والد الأخير"، فوجئا بحضور المتهمين مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا باصطحابهما كرهًا عنهما إلى أن تم ضبطهما واتهموهم بالشروع فى اختطافهما.

 

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجنى عليه الثانى، فاتفق مع باقى المتهمين على التوجه لمكتبه لاختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالاشتراك مع باقى المتهمين باصطحاب المجنى عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما.

 

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، واعترفوا باشتراكهم معه فى ارتكاب الواقعة، فأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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