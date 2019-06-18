إحالة بائع سجائر قتل شقيقه بعد اغتصاب زوجته فى الدرب الأحمر

كتب سليم على

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بائع سجائر إلى محاكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بعد تعديه جنسيا على زوجته بمنطقة الدرب الأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب فى منطقة الدرب الأحمر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الجثمان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التى انتقلت على الفور لمناظرة الجثة.

وانتقل المستشار مصطفى ذكرى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى سامى محمد، 35 سنة، مصاب بخمسة طعنات متفرقة جسده، وطعنة غائرة فى الفخذ تسببت فى قطع الشريان الرئيسى المغذى للدم، كما تبين وجود طعنة نافذة فى الرأس، وتم التحفظ على سلاحين أبيض مطواة، وكزلك.

وأكد المتهم رزق محمد، صاحب فاترينة سجائر فى اعترافاته أمام النيابة، أن زوجته اشتكت أكثر من مرة من شقيقه المجنى، وأنه دائم التحدث عنها بسوء مع الناس والجيران وعندما كان يواجه كان ينكر ويسبها بأبشع الألفاظ، ويوم الواقعة أخبرته زوجته أن شقيقه خدرها وتعدى عليها جنسيًا، وأخبرها أنه صورها ليبتزه، فأراد الانتقام لشرفه غير قاصد قتله، موضحًا أن شقيقه يستغل عاهته حيث أنه لديه بتر قديم فى الذراع، ويعتقد أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأحضر كزلك، وتوجه إليه فى شارع سكة الشبولى، ووجه له عدة ضربات فى الجسم على فجأة فلم يستطع مقاومته، وقتله أمام المارة.

واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المتهم والتى أكدت بالفعل أن شقيقه زوجها تمكن من تخديرها، وإقامة علاقة جنسية كاملة معها تحت تأثير المخدر، وصورها واستمر فى ابتزازها، فأخبرت زوجها للتخلص من الفضيحة.