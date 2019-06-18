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إحالة المسئولين بوحدة الرحمانية بالشرقية للتحقيق بسبب بناء 23 منزلا بدون تراخيص

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:46 م
إحالة المسئولين بوحدة الرحمانية بالشرقية للتحقيق بسبب بناء 23 منزلا بدون تراخيص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة للإهمال والتقصير في العمل والتغاضي عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنازل المقامة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بنطاق الوحدة .

 

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المباني المقامة بدون ترخيص والتي لم يُتخذ بشأنها أي إجراء قانوني والتنسيق مع قوات الشرطة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المُقامة بالمخالفة مؤكداً أنه لن يسمح بتواجد مسئول مقصر في عمله.

 

كان محافظ الشرقية قد أصدر توجيهاته لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بفحص أعمال القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية بأبو كبير ومراجعة الإجراءات المتخذة للمباني المقامة بالمخالفة من قِبل المختصين بالوحدة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ مايلزم قانوناً حيال المقصرين في آداء عملهم.

 

ومن جانبه أوضح  عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم الإنتقال لمقر الوحدة المحلية بالرحمانية وفحص ومعاينة بعض المنازل بعزبة راغب ومراجعة الإجراءات المتخذة حيالها مع المختصين ، مشيراً إلى أنه بالفحص المستندي وبالمعاينة على الطبيعة لعدد 32 منزل عشوائي بالعزبة تبين وجود منازل مقامة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني ولم يقدم المختصين بالوحدة مايفيد إتخاذ أي إجراء قانوني حيالها وصدور قرارات إزالة " كلية – جزئية " لمباني ولم يتم تنفيذ أي قرار من تلك القرارات وبالعرض على المحافظ أمر بإحالة المسئولين عن القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصر منهم وكذا التنبيه على رئيس مركز أبو كبير بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المقامة بالمخالفة.


الشرقية

الرحمانية

فساد المحليات

بناء بدون ترخيض

محافظ الشرقية

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