أورنچ مصر تطلق سلسلة من الفعاليات والمسابقات والعروض الجماهيرية خلال بطولة أمم إفريقيا 2019

تقرير خاص

● مسابقة يومية لأفضل مشجع ومناطق لتصوير الجماهير وفعاليات تتيح تجربة ملاعب البطولة

● باقات وعروض جديدة بأسعار مخفضة لمتابعة الأخبار ومشاهدة البث المباشر للمباريات

● قمصان كرة القدم مجانية في مبادرة مبتكرة لمكافحة النفايات البلاستيكية

مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كرة القدم الأهم في القارة السمراء في ظل مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، أعلنت أورنچ مصر مساهمتها في تعزيز الأجواء الاحتفالية من خلال فعاليات خاصة تقيمها في مناطق تواجد المشجعين في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وهي المحافظات المستضيفة للبطولة.

وتتضمن فعاليات أورنچ داخل مصر العديد من الأنشطة الحصرية في الملاعب من خلال تأسيس والإشراف على منصة للتصوير في محيط الاستادات في كل مباراة بحيث يمكن للمشجعين الاشتراك في مسابقة يومية لـ "أفضل مشجع في المباراة" عن طريق التقاط صور شخصية لهم ، وسيتم بعدها التصويت لاختيار الفائز من خلال شاشات عملاقة في وقت الاستراحة بين الشوطين على أن تُقدم الجائزة في نهاية المباراة على أرض الملعب. بالإضافة الي تنظيم أنشطة أخرى فريدة من نوعها حيث ستتيح لـ 4 مشجعين الدخول إلى أرض الملعب قبل كل مباراة لتجربة الملعب.

وعلى مدار أيام البطولة، ستعلن أورنچ مصر عن العديد من المفاجآت لعملائها تتضمن باقات وعروض جديدة بأسعار مخفضة لمساعدتهم على متابعة الأخبار ومشاهدة المباريات والبث المباشر .وقد حددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام تذاكر الدرجة الأولى من أفرع اورنچ.

وفي إطار حرصها على إبراز أهمية المسئولية الاجتماعية في المحافل العالمية، قررت اورنچ مصر استغلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لتعزيز التزاماتها البيئية، من خلال برنامج " Games of Change" وهي مبادرة تسعى الشركة من خلالها إلى تسليط الضوء على مشكلة النفايات البلاستيكية التي تعتبر حاليا من أبرز الهموم البيئية لدى المجتمع الدولي. وتستهدف اورنچ من خلال هذا البرنامج التوعية بالمشكلة ومخاطرها على البيئة، ثم تشجيع الجمهور على مكافحة الظاهرة من خلال أسلوب تحفيزي يستهدف جمع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية (مثل الزجاجات البلاستيكية) إلى نقاط جمع صممتها الشركة خصيصًا للمسابقة، وفي المقابل، سيكون لدى المشجعين فرصة للفوز بقمصان كرة القدم المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره

وفي مبادرة تستهدف الجمع بين المسئولية الاجتماعية والبيئية، قررت أورنچ مصر أيضا اختيار أحد الأماكن النائية والبعيدة بمنطقة ابو زعبل (مستعمرة الجذام في أبو زعبل) والتبرع بإنشاء ملعب كرة قدم كامل فيه مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، وتتيح هذه المبادرة التخلص من مشكلة النفايات البلاستيكية بطريقة آمنة ومبتكرة.

وتؤمن شركة اورنچ أن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية يعد فرصة كبيرة لترويج وتنشيط السياحة المصرية، ورسالة عالمية هامة تؤكد قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى وتأمينها وتنفيذها بشكل ناجح.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر "كرة القدم هي الشغف الأكبر لعملائنا، ونحن سعداء بحصول مصر على حقوق تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية البطولة الأهم داخل القارة والتي تحظى بمتابعة عالمية، وما يزيد من سعادتنا هو أن شركتنا هي الراعي الرسمي للبطولة وأعرب شاكر عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري في الحصول على كأس بطولة الأمم الإفريقية".

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر "منافسات الكرة الإفريقية توحد مشجعي الكرة خلف بلادهم وتعزز شعورهم الوطني ".

من جهته، قال اليون ندياى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كرة القدم هي الشغف الأول للأفارقة، وتعتبر بطولة كأس إفريقيا للأمم حدثًا كبيرًا في أفريقيا والعالم بأسره، وبالنسبة لاورنچ ، فإن البطولة فرصة ذهبية للتواصل مع عملائها خاصة ومشجعي كرة القدم عامة لمشاركتهم شغفهم".

وتابع: " اورنچ من أكثر الشركات العالمية اهتماما بالقارة الإفريقية وهي تحصد حاليا ثمار هذا الاهتمام الكبير، حيث تتواجد في 11 دولة من أصل 24 من المشاركين في البطولة، ما يمكنها من استغلال الفرصة للقيام بالعديد من الحملات والفعاليات التي تكافئ عملائها في كل هذه الدول".