سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى "الروضة" بالإسماعيلية يشكون نقص الخدمات وعدم رصف الطرق

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:00 ص
أهالى "الروضة" بالإسماعيلية يشكون نقص الخدمات وعدم رصف الطرق طريق أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر قرية الروضة إحدى قرى مدينة القنطرة غرب من أفقر القرى والأكثر إحتياجا، لغياب معظم الخدمات بالقرية التى يسكنها لا يقل عن 15 ألف نسمة وبها 20 تابع ونجع وتم فصلها عن قرية الرياح خلال السنوات القليلة الماضية، أهل هذة القرية لديهم حلم بأن يتم إدراج قريتهم لخريطة التنمية والإهتمام بها كقرية ضمن القرى الأكثر إحتياجا .

يقول سامح عبدالعظيم من أهالى القرية أن مشكلة مياه الشرب تتلخص فى ضعف المياه ووصولها ملوثة للمنازل وطالبنا المسئولين بحل لهذه المشكلة فطالبونا بتوفير ثمن قطع غيار محطات مياه الشرب للصيانة برغم أننا ندفع بشكل شهرى ثابت فواتير مياه الشرب التى لا تصل ولو وصلت تصل ملوثة بالطمى والشوائب، وهناك بعض المناطق لا يوجد بها مياه شرب أصلا ولا فيضطر الأهالى إلى نقل المياه عن طريق الجراكن والسيارات النصف نقل.

يؤكد سليمان أحمد إسماعيل من أهالى القرية ان الروضة هى القرية الوحيدة بمدينة القنطرة غرب لم يتم إدراجها ضمن مشروع الصرف الصحى، والأهالى يعتمدون على الخزانات البلدية  البدائية الأمر الذى يؤدى إلى العديد من الكوارث منها إنتشار الأمراض التى يتعرض لها الأهالى نتيجة الروائح الكريهة والحشرات، وانهيار المنازل بسبب الرشح الناتج من هذة الخزانات.

ويطالب عبد السلام ياسين  بضرورة توفير طبيب للوحدة الصحية الموجودة بالقرية، حيث لا يوجد طبيب بالوحدة على الأقل يقوم بعمل الإسعافات الأولية عند حدوث الكوارث، فيضطر الأهالى إلى الذهاب إلى العيادات الخاصة بالقنطرة غرب أو بمدينة الإسماعيلية.

ويشير السيد زيدان إلى ان القرية تحتاج إلى مكتب بريد ومكتب تموين ووحدة تضامن إجتماعى، وذلك لحاجة المواطنين لهذه الخدمات المهمة ، مطالبا بضرورة توفير أرض يقام عليها مقابر للموتى، لأنة لا يوجد  مقابر بالقرية ونضطر إلى دفن "موتانا" بقرية مجاورة تبعد 3 كيلومترعن قرية الروضة، بالرغم من وجود قرار تخصيص مساحة 10 فدان لإنشاء مدافن منذ ما يقرب من 15 عاما ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد سليمان عبد العال إبراهيم، رئيس قرية الروضة أن القرية من القرى الحديثة ونسعى إلى تطويرها وتنميتها بحسب الخطة الإستثمارية للقرية وتوفير عدد من الخدمات الجماهيرية الملحة ومنها الكهرباء حيث تم دعم منطقة السماعنة بمحول 63 كيلو وات وإنشاء 15 عمود جهد منخفض و4 أعمدة جهد متوسط وتجديد وإحلال شبكة الإنارة وتغطية الأسلاك المكشوفة بأسلاك معزولة تفاديا لأى مشكلة نتيجة الرياح والأتربة وحفاظا على أرواح المواطنين، كما تم شراء أدوات للإنارة بـ 150 ألف جنية ، وإستكمال رصف الطرق بالقرية بتكلفة  مليون جنية من الخطة الإستثمارية ، وتجميل مدخل القرية وعمل تندات بتكلفة 150 الف جنية .

وأشار رئيس القرية إلى أن الأهالى بقرية الروضة يتميزون بالعمل الجماعة والجهود الذاتية حيث ساهم الأهالى فى العديد من الأعمال ومنها الإسهام فى تجميل مداخل القرية وتغطية بعض المراوى المساقى التى تمر داخل القرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية وإدارة الري.


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مشاكل قرى الاسماعيليه

قريه الروضه بالاسماعيليه

القنطره غرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حملة موسعة لإزالة جميع التعديات على مصرف المحسمة فى الإسماعيلية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:49 م

"مياه القناة": تطهير شبكات الصرف باستاد الإسماعيلية قبل بطولة الأمم الأفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:42 م

محافظ الإسماعيلية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والمدارس الفنية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:30 م

صور.. رئيس جامعة قناة السويس: تنظيم يوم الوافدين الأول للطلاب 22 يونيو الجارى

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:01 م

إعادة تقييم الإيرادات الخاصة بالنظافة والخدمات بالمراكز والمدن بالإسماعيلية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:00 م

ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:53 م

انشاء صالة ألعاب مغطاة ومدرجات بجامعة القناة

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة