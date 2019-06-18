أمن الوادى الجديد: ضبط 152 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فا حملات أمنية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد عن ضبط 152 هاربًا من أحكام قضائية في حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفي الأكمنة الحدودية والأمنية، على مدار الأسبوع المنقضي.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط 152 هاربًا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد صلاح وهبة، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، عن ضبط هارب من حكم جنائى، و94 هاربًا من حكم حبس جزئي، و37 هاربًا من حكم حبس مستأنف.

كما نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، بقيادة اللواء عصام محمود مهني مدير الإدارة، في ضبط 20 هاربا في الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 100 غرامة جزئية، و23غرامة مستأنفة و19مخالفة جزئية.