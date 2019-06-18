أمم أفريقيا.. شاهد انتشار رجال الشرطة بمحيط استادات البطولة

كتب محمود عبد الراضي

يرصد فيديو تنفيذ أجهزة الأمن للخطط الأمنية الشاملة التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة أمم أفريقيا من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة و الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر.

وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.