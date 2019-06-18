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أمر ملكى يقضى بإعدام مواطن سعودى بتهمة خطف واغتصاب طفلة 3 سنوات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:10 م
أمر ملكى يقضى بإعدام مواطن سعودى بتهمة خطف واغتصاب طفلة 3 سنوات الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

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أصدرت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة فى مدينة بريدة ،وجاء فى نص البيان الذى نشرته  وكالة الأنباء السعوديةما يلي: "أقدم عبد الرحمن بن عبد الله بن هادى العنزى سعودى الجنسية على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة".

 

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضى بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد فى الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

 

وتابع البيان: "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانى عبد الرحمن بن عبد الله بن هادى العنزى ـ سعودى الجنسية ـ اليوم الثلاثاء 15 / 10 / 1440هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم".


السعودية

بريدة

خطف

اغتصاب

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