أمر ضبط وإحضار لعاطل زور عقود بيع سيارات فى السيدة زينب

كتب سليم على

أمرت نيابة السيدة زينب، بسرعة ضبط واحضار عاطل، زور توكيلات بيع 4 سيارات بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تحت اشراف المستشار سيد محمد ، مدير النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من عدد من المواطنين يتهمون فيه عاطل يدعى أحمد جمال "هارب"، بالنصب عليهم والحصول على سيارتهم وبيعها بتوكيلا مزورة لمواطنين اخرين ، وكشفت التحقيقات إن رجال المباحث تمكنوا من الوصول للسيارات، والتوصل الى المواطنين الذين قاموا بشرائها من المتهم، وأكدوا انهم لم يكونوا على علم بأن العقود مزورة.