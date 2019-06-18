أمر ضبط وإحضار لعاطل زور عقود بيع سيارات فى السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، بسرعة ضبط واحضار عاطل، زور توكيلات بيع 4 سيارات بدائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة ، تحت اشراف المستشار سيد محمد ، مدير النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من عدد من المواطنين يتهمون فيه عاطل يدعى أحمد جمال "هارب"، بالنصب عليهم والحصول على سيارتهم وبيعها بتوكيلا مزورة لمواطنين اخرين ، وكشفت التحقيقات إن رجال المباحث تمكنوا من الوصول للسيارات، والتوصل الى المواطنين الذين قاموا بشرائها من المتهم، وأكدوا انهم لم يكونوا على علم بأن العقود مزورة.
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