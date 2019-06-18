أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-6-2019 والعملات تتباين

شهدت أسعار العملات أمام الجنيه المصرى حالة من التباين فى تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 18- 6- 2019، حث ارتفعت بعض العملات، بينما تراجعت عملات أخرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

من العملات التى سجلت ارتفاعا فى سعرها أمام الجنيه المصرى، اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، بينما تراجع سعر الدولار الأمريكى والريال السعودى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، جاءت أسعار العملات كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

تراجع سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.72جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.8جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.75 للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.91 جنيه للشراء، و 21.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم على مستوى سعر البيع،وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 54.95 جنيه للشراء، 55.33 جنيها للبيع.