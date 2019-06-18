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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 - 6 -2019

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 - 6 -2019 الورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-6-2019.
 

إيقاف تداول 3 شركات

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ارابيا انفستمنتس هولدنج، مطاحن مصر العليا، الدلتا للتأمين.
 

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه 

     
 
 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين ،وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.034 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 569.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.23%، والعرب على 3.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.16%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب  والمؤسسات المصرية للبيع 739 ألف جنيه، 163.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 927 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 118.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%
 
- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 27.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.20%
 
- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 9.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.14%
 
- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.10%
 
- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.03%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.575 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%
 
- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 19.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%
 
 - الاستثمار العقارى العربى-اليكو بسعر إغلاق 0.473 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%
 
- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%
 
- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر  إغلاق 8.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%
 

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