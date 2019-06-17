Visa تطلق منصة B2B Connect عالمياً

كتب أحمد يعقوب

أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، اليوم عن إطلاق منصة Visa B2B Connect على المستوى التجاري، والتي تمنح المؤسسات المالية القدرة على معالجة مدفوعات الشركات عالية القيمة عبر الحدود على المستوى العالمي بسرعة وأمان، وسيغطى إطلاق هذه المنصة أكثر من 30 سوقاً تجارياً في العالم، ومن المخطط توسيع نطاق وصولها لتغطي 90 سوقاً مع نهاية عام 2019.

وقال كيفن فالين، المدير العالمي لوحدة حلول الأعمال في Visa: "يتوّج إطلاق منصة Visa Visa B2B Connect إنجازاً في غاية الأهمية لقطاع المدفوعات، إذ ستساهم فى حفز تطوير سبل تدفق المدفوعات التجارية حول العالم.

ومن خلال صياغة حلول من شأنها تيسير المعاملات المالية المباشرة بين البنوك، فإننا نقضي على التأثير السلبي المرتبط بتحديات رئيسية تواجه صناعة المدفوعات، وبفضل منصة Visa B2B Connect، نجعل من عملية سداد المدفوعات أمراً أكثر سرعة وبساطة، ونحسن من شفافية واتساق البيانات".

وتعمل منصة Visa B2B Connect على إزالة المعوقات وتقليص الوقت الذي تستغرقه معاملات الشركات المالية العابرة للحدود، وذلك من خلال تيسير وصول المدفوعات من البنك المصدر إلى البنك المستفيد.

وتقوم ميزة الهوية الرقمية الفريدة التي توفرها منصة Visa B2B Connect بترميز المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالشركات، بما في ذلك المعلومات المصرفية وأرقام الحسابات، مما يمنحها معرفاً فريداً يُسهل التعاملات عبر المنصة. وستُغير ميزة الهوية الرقمية فى المنصة شكل تبادل المعلومات خلال التعاملات عبر الحدود بين المؤسسات حول العالم.

ومن جانبه قال بريان جوردون النائب الأول لرئيس المدفوعات العالمية والتجارة في بنك التجارة: "يسعدنا أن نشهد تضافر جهود فرق العمل معاً لإطلاق منصة Visa B2B Connect على المستوى التجاري، وبعد مشاركتنا في الاطلاق التجريبى لهذا البرنامج، يسرنا فى بنك التجارة أن نرى كيف سيساهم هذا الحل المبتكر في تغيير طريقة سداد المدفوعات عبر الحدود، في الوقت الذي يحسن فيه سرعة وشفافية الأعمال حول العالم".

ومن جانبه، أوضح أليساندرو سيرالفو، مدير كورنر كارد نائب الرئيس التنفيذي في كورنر بنك: "نحن متحمسون لنشهد إطلاق منصة Visa B2B Connect باعتبارنا مشاركين في إطلاقها التجريبي. وستقدّم هذه الطريقة المتطورة لسداد المدفوعات بين الشركات عبر الحدود قيمة مضافة ضخمة لعملائنا من الشركات، ولا شك أن سرعة وأمان وضبط عمليات المدفوعات وانخفاض المخاطر على الأطراف الأخرى هي عناصر جوهرية لنجاح الشركات في ابرام تعاملات تجارية مع شركاء عالميين".

وتضم قائمة شركاء Visa "بوتم لاين تكنولوجيز"، و"إف آي إس" و"آي بي ام"، ويعتبر هؤلاء الشركاء عناصر أساسية لمستقبل منصة Visa B2B Connect. ويعمل كل من "بوتم لاين تكنولوجيز"، و"إف آي إس" على تمكين عملائهما من البنوك من الوصول إلى المنصة. وبالإضافة الى أصول Visa التكنولوجية الأساسية، تستفيد منصة " Visa B2B Connect " من إطار "هايبرليدجر فابريك" Hyperledger Fabric مفتوح المصدر من مؤسسة "لينوكس" بالشراكة مع"آي بي ام". ويساعد ذلك في توفير عملية محسنة تسهل التعاملات المالية عبر شبكة مرخصة قابلة للتوسع.

وأوضح روب إيبرل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "بوتم لاين تكنولوجيز": "يسعدنا التعاون مع شركة Visa لتسريع وتيرة تبني الشركات للابتكارات السبّاقة التي تمهد الطريق لسداد المدفوعات عبر الحدود بأسلوب أكثر سهولة. ولا شك أن قدرتنا على تزويد عملائنا من المؤسسات المالية على مستوى العالم بوصول إلى منصة Visa B2B Connect سيساعدها على الاستمرار في تقديم إمكانات الدفع المختلفة لعملائها من الشركات".

ونوه راجا جوبالاكريشنان، الرئيس العالمي للعمليات المصرفية والمدفوعات لشركة اف آي اس للحلول المالية العالمية: "يمثّل تفعيل عمليات التحديث في أنظمة مدفوعات المؤسسات المالية عنصراً في غاية الأهمية في إطار استراتيجية شركتنا العالمية، ويسعدنا أن نكون أحد أوائل شركاء Visa لتقديم منصتها Visa B2B Connect إلى جميع عملائنا على حد سواء".

وأضافت مارى ويك، المدير العام لشركة آي بي ام بلوك تشين: "من خلال التعاون لإطلاق منصة Visa Visa B2B Connect ، نتمكن من توحيد جهودنا مع شركة رائدة عالمياً في قطاع المدفوعات، علاوة على تسخير خبراتنا الراسخة للمساعدة في تطوير تقنية دفاتر الحسابات الموزعة. ولا شك أن هذا التعاون يجسّد مثالاً فريداً من نوعه على سبل مساهمة تصميمات البرامج القائمة على البلوك تشين في تحويل سلاسل القيمة المتبادلة بين الشركات من خلال إضفاء الأمان والشفافية على معاملات المدفوعات عالمياً".

وأشار سام هاميلتون، النائب الأول للرئيس التنفيذي لتطوير منتجات البيانات في Visa: "عبر إطلاقنا منصة Visa B2B Connect، فإننا نعمل على تسخير أصول شركة Visa وخبراتنا في الأمن السيبراني وخصوصية البيانات ونطاق منصتنا، بدعم من تقنية دفاتر الحسابات الموزعة لتلبية الاحتياجات الفريدة لقطاع المدفوعات. ومن شأن هذه الجهود أن تؤسس لخدمة قادرة على تحويل إمكانات سداد المدفوعات عبر الحدود".

للمزيد من المعلومات حول منصة Visa B2B Connect، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.visa.com/visab2bconnect أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني VisaB2BConnect@visa.com