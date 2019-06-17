9 شواطئ فى إسبانيا مخصصة للعراة.. تعرف عليها

كتبت فاطمة شوقى

هناك العديد من الشواطئ فى العالم التى تسمح للناس بالتعرى، خاصة فى إسبانيا، وخلال النصف الأول من القرن العشرين، انتشرت حركة العراة فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وخُصصت حدائق ومخيمات وشواطئ لمحبى هذه التجربة. وخلال فترة ستينيات القرن الماضى، ظهرت حركة "الشاطئ الحر"، والتى ترتب على إثرها انتشار للشواطئ العارية فى الغرب.

ومن أهم شواطئ العراة فى إسبانيا:

1- فيرا بيتش



فيرا بيتش

تعد هذه المنطقة الرملية الهائلة التى تزيد مساحتها عن كيلومترين فى بلدية فيرا، والمعروفة بأنها أول شاطئ يقوم بهذه الممارسة فى أوروبا.

ويحيط بالشاطئ منشآت المطاعم والمجمعات السياحية حيث من الطبيعى أيضًا الذهاب إليهم بدون ملابس، ويصنف على أنه شاطئ شبه حضرى وله ممشى وخدمات إنقاذ ووسائل نقل عام.

2- بارينيتكسى

تُعرف هذه المنطقة الرملية الواقعة بين بلديات الباسك فى Getxo و Sopelana، والمعروفة أيضًا باسم "لا سالباخى"، بالرياح والأمواج العالية، وهى محمية بجرف مرتفع مغطى بالنباتات.

3- بارونال

يقع هذا الشاطئ الرملى الذى يبلغ طوله 800 متر فى الميريا فى بلدية سان خوسيه، يحيط به تكوينات صخرية ذات أصل بركانى، والتى تجعل من علماء الطبيعة الذين يرتادونها، الجزء الخلفى ملىء بالكثبان الرملية وهناك مسار يؤدى إلى خلجان أصغر أخرى.

4- كالبلانكى



كالبلانكى

وهى منطقة بها العديد من الشواطئ التى تستضيف العراة، ومنها شاطئ نيجريتى، وبارينيو، ولكن فى فصل الصيف يمنع الحشود لكونها بيئة محمية، ولا تمتلك هذه المساحات الخدمات الاجتماعية اللازمة من منشآت المطاعم والأماكن الأخرى، ويوجد بها مركز إغاثة وإنقاذ.

5- ماسبالوماس



ماسبالوماس

يتمتع هذا الشاطئ الرملى الأبيض المعروف بطول كيلو متر واحد بمساحات انفرادية وحميمية معزولة، ويوجد به منارة تسمى ماسبالوماس ايضا، وهى منطقة سياحية.

6- سالير



سالير

يقع على بعد حوالى 11 كم من فالنسيا، ويبلغ طوله حوالى 5 كيلومترات ويشمل الكثبان الرملية وغابات الصنوبر التى تحميها من الرياح.

7- اثكورى

لديه ما يقرب من كيلومتر من الرمل الأصفر الذهبى ومساحات واسعة من الصخور، ويتركز العراة فى الجزء الغربى من الشاطئ.

8- بولونيا

فى جنوب إسبانيا، مساحتها 3800 متر مربع، هناك زاوية تسمى El Chorrito حيث يتمتع العراة بمساحتهم بعيدا عن أعين المتطفلين.

9- سيسليتيس



سيسليتيس

يحتوى على رمال بيضاء تقع فى فورمونتيرا، واحدا من أفضل الشواطئ فى إسبانيا.