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8 علب لبن شهريا للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائى

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:20 م
8 علب لبن شهريا للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائى طفل رضيع - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة لديها برنامج للإكتشاف المبكرعن أمراض التمثيل الغذائي للأطفال ، حيث تم  اضافة  بعض أنواع التحاليل للكشف عن الأمراض المسببة للإعاقة الذهنية، ويتم متابعة هؤلا الأطفال دورياً وتلقى العلاج المجانى من خلال مراكز الإرشاد الوراثى التابعة الوزارة .
 
وقال مصدر مسؤل بالوزارة ، يتم توفير الألبان العلاجية لهؤلاء الأطفال والإرشاد التغذوى اللازم لتجنب الإصابة بالإعاقة الذهنية ، موضحا أن  تكلفة هذه الألبان تتراوح  من 500-1000 جنيه للعلبة الواحدة ويحتاج الطفل متوسط 8 حلب شهرياً ، مؤكدا أنه  يتم تحويل الحالات لمستشفيات التأمين الصحى لإستكمال العلاج.
 
 
 
 
 
 

 


الأطفال

الصحة

التمثيل الغذائى

الالبان

مرض

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