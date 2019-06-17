8 علب لبن شهريا للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائى

أكدت وزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة لديها برنامج للإكتشاف المبكرعن أمراض التمثيل الغذائي للأطفال ، حيث تم اضافة بعض أنواع التحاليل للكشف عن الأمراض المسببة للإعاقة الذهنية، ويتم متابعة هؤلا الأطفال دورياً وتلقى العلاج المجانى من خلال مراكز الإرشاد الوراثى التابعة الوزارة .

وقال مصدر مسؤل بالوزارة ، يتم توفير الألبان العلاجية لهؤلاء الأطفال والإرشاد التغذوى اللازم لتجنب الإصابة بالإعاقة الذهنية ، موضحا أن تكلفة هذه الألبان تتراوح من 500-1000 جنيه للعلبة الواحدة ويحتاج الطفل متوسط 8 حلب شهرياً ، مؤكدا أنه يتم تحويل الحالات لمستشفيات التأمين الصحى لإستكمال العلاج.